L' emozione di capitan Biraghi | Un onore essere al Calcio Storico insieme a Bati

Pubblicità

messveneto : L’Apu può ancora contare sull’arma in più: Carnera tutto esaurito per provare a portarsi sul 2-0 con Verona: Staser… -

Il difensore viola non si è voluto perdere la prima semifinale dell'edizione 2022 del Calcio Storico ...Dopo il successo di Forlì, l'e i 200 tifosi che hanno gremito le tribune del Palaippo, hanno giocato un brutto scherzo aUgolini and co., con una partenza molto contratta e un gioco ...Il difensore viola non si è voluto perdere la prima semifinale dell'edizione 2022 del Calcio Storico Fiorentino.Il portiere della nazionale Gianluigi Donnarumma ringrazia lo staff medico azzurro per avergli permesso di giocare. Gianluigi Donnarumma racconta a Rai ...