Festival BCT | ecco i primi nomi | Venier | Bisio | Argento e Michelini

(Di venerdì 10 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si alza il sipario suiospiti della 6^ edizione del BCT –Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, in programma quest’anno dal 12 al 17 luglio con un cartellone che animerà per 6 giorni il capoluogo sannita. La manifestazione, fondata e diretta da Antonio Frascadore, assegnerà i premi alla carriera a Claudio, Marae al maestro Dario. All’attrice Giuliail compito di dare ufficialmente il via alcon un incontro che si annuncia tra i più attesi dal pubblico di Benevento. Il BCTcelebra ogni anno il mondo del piccolo e grande schermo con un programma sempre più ricco di ospiti, incontri, eventi e proiezioni ed è realizzato grazie al ...

