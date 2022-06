Federico Fashion Style, doccia fredda per lui: rimane senza programmi in tv, addio GF Vip 7 e non solo, ecco cosa è successo a Lauri (Di venerdì 10 giugno 2022) Federico Fashion Style potrà tornare ai suoi amati saloni perché la porta rossa del GF Vip 7 non si aprirà più per lui! Il parrucchiere delle star non ha concluso positivamente la sua trattativa con Alfonso Signorini e non sarà parte del cast del reality. Ma cosa è successo? Quali altri programmi sono saltati? Leggi... Leggi su donnapop (Di venerdì 10 giugno 2022)potrà tornare ai suoi amati saloni perché la porta rossa del GF Vip 7 non si aprirà più per lui! Il parrucchiere delle star non ha concluso positivamente la sua trattativa con Alfonso Signorini e non sarà parte del cast del reality. Ma? Quali altrisono saltati? Leggi...

Pubblicità

AngoloDV : GF VIP 7: Federico Fashion Style concorrente? La verità #federicofashionstyle #gfvip7 #AngolodelleNotizie… - blogtivvu : “Era con un piede nella Casa”: niente Grande Fratello Vip per Federico Fashion Style #gfvip - DailyNews79 : Federico Fashion Style, doccia gelata: così è rimasto senza programmi tv - Gossip e TV - Honolul62444404 : @tristezzaera Se ti riferisci a certi tweet non erano riferiti a Lulù ma a Federica la ex perché è andata da Federi… - ParliamoDiNews : Niente GF Vip 7 per Federico Fashion Style #GrandeFratelloVip #9giugno -