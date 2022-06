Dybala Inter | la Joya attende un rilancio | le ultime

(Di venerdì 10 giugno 2022)detta la condizioni per firmare con l’unsull’ingaggio da parte di Marotta Paulocontinua a trattare con l’per un sempre più possibile trasferimento in nerazzurro. L’incontro di mercoledì nella sede nerazzurra ha messo un punto, vale a dire la prima offerta ufficiale di Marotta e Ausilio. L’propone 5,5 milioni più bonus per arrivare a 7. Accettare su queste basi avrebbe un sapore amaro per la, che con la Juve poteva firmare un prolungamento da 10 milioni bonus compresi.e i suoi agenti si aspettano ora un aggiornamento da parte di Marotta e Ausilio: unche spinga l’argentino a dire sì. L'articolo proviene da Calcio News 24.

FBiasin : - #Lukaku è disposto a troncarsi l’ingaggio. - #Dybala potrebbe accettare meno di quel che prendeva alla Juve. -… - DiMarzio : #Dybala: adesso l'incontro @Inter-agente dell'argentino @SkySport #calciomercato - AlfredoPedulla : #Dybala-#Inter: incontro positivo, molto positivo. Anzi, con Joya. Intesa impostata, precedenza all’#Inter (dal 13… - Giorgiogigox : Il cds deve fallire. Avete visto che articolo su dybala inter?!? - manuwes23 : RT @Gazzetta_it: Dybala-Lukaku-Lautaro, il tridente dei sogni Inter passa da…#Dzeko -

