Disastro Lagarde, la Bce alza i tassi e i mercati vanno in tilt. Meloni: “Iniziativa inopportuna” (Di venerdì 10 giugno 2022) Le borse europee aprono l’ultima seduta della settimana in territorio negativo dopo lo scivolone innescato dalle decisioni della Bce. Lo spread Btp-Bund apre inoltre in rialzo a 232 punti. I mercati reagiscono male all’annuncio di un rialzo dei tassi e, soprattutto, al peggioramento delle prospettive economiche. Le decisioni annunciate da Christine Lagarde hanno un peso negativo. E’ l’inizio di una nuova stagione per la politica monetaria, che va verso una stretta decisa, porta con sé una serie di conseguenze rilevanti per i Paesi più esposti alla speculazione, come l’Italia. Bce, Meloni: “Iniziativa intempestiva, miopia delle istituzioni europee” Fino a luglio la rotta è tracciata: un aumento dei tassi da un quarto di punto- il primo dopo 11 anni- a sancire una cesura con le ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Le borse europee aprono l’ultima seduta della settimana in territorio negativo dopo lo scivolone innescato dalle decisioni della Bce. Lo spread Btp-Bund apre inoltre in rialzo a 232 punti. Ireagiscono male all’annuncio di un rialzo deie, soprattutto, al peggioramento delle prospettive economiche. Le decisioni annunciate da Christinehanno un peso negativo. E’ l’inizio di una nuova stagione per la politica monetaria, che va verso una stretta decisa, porta con sé una serie di conseguenze rilevanti per i Paesi più esposti alla speculazione, come l’Italia. Bce,: “intempestiva, miopia delle istituzioni europee” Fino a luglio la rotta è tracciata: un aumento deida un quarto di punto- il primo dopo 11 anni- a sancire una cesura con le ...

