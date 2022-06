Chiesa: 'Rientro? A settembre potrei essere pronto, voglio evitare ricadute' (Di venerdì 10 giugno 2022) Federico Chiesa è tornato a correre e ad allenarsi, seppur a ritmi blandi, alla Continassa. Negli ultimi giorni il calciatore bianconero ha effettuato della sgambate per riprendere confidenza col suo ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 10 giugno 2022) Federicoè tornato a correre e ad allenarsi, seppur a ritmi blandi, alla Continassa. Negli ultimi giorni il calciatore bianconero ha effettuato della sgambate per riprendere confidenza col suo ...

Pubblicità

CB_Ignoranza : Come riportato da @Gazzetta_it, niente vacanze per Chiesa, che ha deciso di accelerare il rientro e tornare in camp… - Gazzetta_it : Chiesa si allena da solo alla Continassa: niente vacanze, obiettivo rientro #Juve - LucaFioretti13 : RT @junews24com: Federico #Chiesa ha parlato del suo rientro dall'infortunio, della maglia numero 10 e di #DiMaria ?? Qui tutte le dichiara… - BaridonMarco : RT @junews24com: Federico #Chiesa ha parlato del suo rientro dall'infortunio, della maglia numero 10 e di #DiMaria ?? Qui tutte le dichiara… - sportli26181512 : #Chiesa: 'Rientro? A settembre potrei essere pronto, voglio evitare ricadute': Tanta voglia di tornare a giocare il… -