Alberto Matano, alla vigilia delle nozze dice: "Sono …" (Di venerdì 10 giugno 2022) Alberto Matano è il noto conduttore de La vita in diretta ed anche uno dei più amati di sempre dal pubblico italiano. E' diventato uno dei personaggi di maggiore spicco del mondo della televisione italiana. Molto spesso è ospite in vari programmi televisivi. In quest'ultimo periodo sembra che Alberto Matano sia stato protagonista del gossip. Il motivo? Pare che a breve convolerà a nozze con il suo compagno. Ad officiare le nozze sarà proprio la sua cara amica Mara Venier. In queste ultime ore il noto giornalista pare abbia diffuso alcune storie divertenti sul suo profilo Instagram e si tratta di alcuni post piuttosto simpatici, pubblicati proprio poco prima del matrimonio.Ma di cosa si tratta? Alberto Matano, il conduttore pronto a sposare il suo ...

