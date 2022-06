Aggrediscono una sedicenne e pubblicano il video sui social: denunciati tre minori per lesioni e diffamazione (Di venerdì 10 giugno 2022) Aggrediscono una coetanea, filmano gli schiaffi e i pugni con lo smartphone e postano tutto sui social. Sono stati identificati i responsabili dell'aggressione: sono tre minorenni di Messina, di cui ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 giugno 2022)una coetanea, filmano gli schiaffi e i pugni con lo smartphone e postano tutto sui. Sono stati identificati i responsabili dell'aggressione: sono tre minorenni di Messina, di cui ...

CarloBianconi7 : @RossellaRome @Maria40790018 Può mettere una rete metallica che le divida così non si fanno male quando si aggredis… - Akiro75 : @martina_alla Dai per marzo 2042 forse parlerete dei giorni nostri ?? È una notizia, ed un po' diversa, di febbraio… - letteraemme_ : Messina, minorenni aggrediscono una ragazzina con schiaffi e pugni. E poi postano il video sui social - MDiretta : Messina, aggrediscono coetanea e postano il video sui social, tre minorenni identificati [DETTAGLI] La Polizia Post… - rosi7850 : @MarsellaLuca Perché nell'urna i virus ,appena entra una persona l'aggrediscono,e Speranza si preoccupa per gli elettori.?? -