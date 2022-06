X Factor 16, si parla di tensioni tra Ambra Angiolini e Fedez e loro sui social … (Di giovedì 9 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di X-Factor che per la prima volta, undici anni dopo la sua vittoria nello stesso talent show, sarà condotto dalla bravissima Francesca Michielin. A ricoprire i ruoli di giudici saranno invece Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ed ecco che proprio Fedez e la Angiolini nelle ultime ore sono finiti al centro del gossip in quanto si è tanto parlato di tensioni tra i due. Ma, cosa c’è di vero? A smentire tali voci nelle ultime ore sono stati proprio i diretti interessati condividendo dei video in cui si divertono a ballare insieme. tensioni a X-Factor tra Fedez e Ambra Angiolini? Fedez e ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 9 giugno 2022) Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di X-che per la prima volta, undici anni dopo la sua vittoria nello stesso talent show, sarà condotto dalla bravissima Francesca Michielin. A ricoprire i ruoli di giudici saranno invece, Dargen D’Amico e Rkomi. Ed ecco che proprioe lanelle ultime ore sono finiti al centro del gossip in quanto si è tantoto ditra i due. Ma, cosa c’è di vero? A smentire tali voci nelle ultime ore sono stati proprio i diretti interessati condividendo dei video in cui si divertono a ballare insieme.a X-trae ...

Advertising

infoitcultura : X Factor, si parla (già) di tensione tra Ambra Angiolini e Fedez - Novella_2000 : X Factor, si parla di 'scontri infuocati' tra due membri della giuria: cosa starebbe succedendo - hurricharry : Stavo su YouTube e mi è uscito il video dei one directino a x factor quando cantarono total eclipse of the heart tr… - Astrjx : @MariangelaPira @Claplaz che 1 giornalista di Sky dica che è poco obiettivo se si parla male di un volto Sky è... i… -