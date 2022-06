Ultime Notizie – Ucraina, condannati a morte i due britannici che combattevano a Mariupol (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono stati condannati a morte i due cittadini britannici, Aiden Aslin e Shaun Pinner, catturati dalle milizie filorusse ad aprile mentre combattevano insieme ai soldati ucraini a Mariupol. Lo ha deciso la ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, che li ha riconosciuti colpevoli di “terrorismo” per aver combattuto come “mercenari“. Pena capitale anche per il detenuto marocchino Ibrahim Saadun. Il processo, che si è svolto a porte chiuse, era iniziato martedì. Aslin, 28 anni di Newark, e Pinner, 48 anni di Watford, si sono difesi affermando di essere soldati dell’esercito regolare ucraino e rivendicando quindi il diritto di venire trattati come prigionieri di guerra in base a quanto prevede la Convenzione di Ginevra. I due britannici e il marocchino, ha detto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 9 giugno 2022) Sono statii due cittadini, Aiden Aslin e Shaun Pinner, catturati dalle milizie filorusse ad aprile mentreinsieme ai soldati ucraini a. Lo ha deciso la ‘Corte suprema’ dell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, che li ha riconosciuti colpevoli di “terrorismo” per aver combattuto come “mercenari“. Pena capitale anche per il detenuto marocchino Ibrahim Saadun. Il processo, che si è svolto a porte chiuse, era iniziato martedì. Aslin, 28 anni di Newark, e Pinner, 48 anni di Watford, si sono difesi affermando di essere soldati dell’esercito regolare ucraino e rivendicando quindi il diritto di venire trattati come prigionieri di guerra in base a quanto prevede la Convenzione di Ginevra. I duee il marocchino, ha detto ...

