Ucraina | Zelensky “Severodonetsk epicentro dello scontro in Donbass”

(Di giovedì 9 giugno 2022) L’Est dell’è sotto il fuoco continuo: si combatte ancora nel, dove loresta intenso, e l’attenzione è rivolta in particolare alla città di, nella regione di Lugansk, al centro della battaglia delle ultime settimane. Per il presidente ucraino Volodymyrrimane l’nel”.“Difendiamo le nostre posizioni – ha affermato nel consueto videomessaggio serale -, infliggiamo perdite significative al nemico. Questa è una battaglia molto feroce, molto difficile”.“Probabilmente una delle più difficili durante questa guerra. Sono grato a tutti coloro – ha continuato – che difendono questa direzione. In molti modi, il destino del nostro ...

Advertising

La7tv : #dimartedi Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'E' una guerra curiosa: Zelensky parla con tutti, i leader si telefonano og… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Oltre 31.000 militari russi sono già morti dal 24 febbraio per una guerra completamente insensata', affe… - Radio1Rai : #Ucraina Si combatte duramente e senza sosta a #Severodonetsk. #Zelensky “In gioco il destino del #Donbass”. L’inv… - Ewavolpones84 : RT @strange_days_82: Questo intervento di ieri di Moni Ovadia andava messo perchè è stato perfetto. Brividi...?????????? #Zelensky #Putin #Bide… - BrunaAnnamaria : RT @strange_days_82: Questo intervento di ieri di Moni Ovadia andava messo perchè è stato perfetto. Brividi...?????????? #Zelensky #Putin #Bide… -

...nazionaleche "come noi abbiamo scritto nel nostro dossier - ha proseguito Spampinato - è stato condannato in Italia a 24 anni di reclusione. Ma dopo questa condanna il presidente, ...... ecco le ragioni (e le due opzioni in campo) 29 aprile -racconta le prime 24 ore della guerra in: i russi arrivarono a un passo dal catturarlo 28 aprile - Kiev è a corto di ...Giovedì, 9 giugno 2022 Home > aiTv > SOTTOTITOLI Draghi: "Sbloccare grano ucraino, sforzi di mediazione Onu sono, purtroppo, gli unici" (Agenzia Vista) Parigi, 09 giugno 2022 "I nostri sforzi per prev ...(LaPresse) – Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha firmato il decreto che attua la decisione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale di Kiev di imporre sanzioni a diversi alti ...