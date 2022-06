Tutto quello che devi sapere sull'Amazon Prime Day (Di giovedì 9 giugno 2022) Quando è l'Amazon Prime Day 2022? Andiamo subito al sodo: ci risulta che l'Amazon Prime Day 2022 sia a luglio, anche se la data esatta è ancora da confermare. Quindi segna Tutto sul calendario, sincronizza gli orologi, avverti chi devi avvertire. Questo evento sarà sicuramente una bomba, e se vuoi approfittare delle offerte a tempo limitato è meglio agire per tempo. Cos'è il Prime Day? Ci fa piacere che tu l'abbia chiesto. Il Prime Day è una finestra di circa 48 ore in cui il portale di e-commerce costruito da Jeff Bezos offre un diluvio di offerte lampo per i membri di Amazon Prime (chi non è iscritto, può provvedere subito qui e iscriversi in pochi passaggi, sfruttando anche i 30 giorni di prova gratuita). Il ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 9 giugno 2022) Quando è l'Day 2022? Andiamo subito al sodo: ci risulta che l'Day 2022 sia a luglio, anche se la data esatta è ancora da confermare. Quindi segnasul calendario, sincronizza gli orologi, avverti chiavvertire. Questo evento sarà sicuramente una bomba, e se vuoi approfittare delle offerte a tempo limitato è meglio agire per tempo. Cos'è ilDay? Ci fa piacere che tu l'abbia chiesto. IlDay è una finestra di circa 48 ore in cui il portale di e-commerce costruito da Jeff Bezos offre un diluvio di offerte lampo per i membri di(chi non è iscritto, può provvedere subito qui e iscriversi in pochi passaggi, sfruttando anche i 30 giorni di prova gratuita). Il ...

Advertising

GiovaQuez : Grimaldi: 'Quello di #Medvedev è stato uno sfogo contro tutto l'odio contro la Russia. Ci meravigliamo di queste af… - RobertoBurioni : Tutto è bene quello che finisce bene e ringrazio Stramazzi per avere offerto la guancia per un secondo sonoro ceffo… - Confcommercio : #Assemblea2022 #Sangalli:'Tutto quello che succede nel nostro contratto nazionale non solo influenza la vita di tan… - Val1Rosa : RT @morgmarino: Lo stop ai motori termici entro il 2035 è una misura che fa parte di un ‘pacchetto‘ il cui obiettivo è quello di ridurre le… - KarlOne71 : @Jovestinho Parlare con altre squadre non è reato, la Juve lo fa. Se c'erano problemi 'caratteriali', quondi proble… -