StampaTorino : La truffa dei matrimoni, wedding planner a processo: 309 parti lese tra coppie di sposi e fornitori -

leggo.it

... parla di questo il processo cominciato oggi anell'aula magna del Palazzo di giustizia. Gli imputati sono due responsabili di una società del Torinese, chiamati a rispondere di truffa. Le ...... cosa non va I dati peggiori si registrano su alcune categorie ben specifiche: il Comune di, ...Non stupisce quindi che per quanto riguarda il quoziente di nunzialità (il rapporto tra i... Torino, matrimoni con beffa: wedding planner a processo Hanno acquistato da un wedding planner "pacchetti" più o meno completi per la propria cerimonia nuziale e non hanno ottenuto i servizi che erano stati garantiti: parla di questo il processo cominciato ...TORINO. Hanno acquistato da un wedding planner "pacchetti" più o meno completi per la propria cerimonia nuziale e non hanno ottenuto i servizi che erano stati garantiti: parla di questo il processo co ...