Sassuolo, Maxime Lopez: «Al Liverpool ispirano i giovani, ho conosciuto Gerrard»

Il centrocampista del Sassuolo Maxime Lopez ha svelato il suo amore per il Liverpool

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, in una intervista a RMC Sport ha svelato il suo amore per il Liverpool.

LE PAROLE – «A Liverpool sanno come ispirare i giovani. Capisco chi decide di andarci da giovane perché sanno come invogliarti. Avevo conosciuto Steven Gerrard, avevo visto il derby con l'Everton. Quando sono tornato a casa avevo le stelle negli occhi. Incontrai Brendan Rodgers, che mi disse che l'idea era farmi diventare il sostituto di Coutinho».

