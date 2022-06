Roma, rapine in serie ai supermercati: video e appostamenti incastrano i due autori (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma – Nella trascorsa serata personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di Roma, ha dato esecuzione a due misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadini Romani, un 32enne e un 52enne, gravemente indiziati quali autori di tre rapine aggravate, commesse nei quartieri Esposizione, Colombo e San Giovanni a danno di supermercati nei decorsi mesi di marzo e aprile. Nello specifico l’attività d’indagine della Squadra Mobile prendeva avvio dal monitoraggio di diverse rapine commesse a partire dai primi mesi dell’anno fino ad aprile scorso. Nell’occasione si era evidenziata una modalità seriale, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022)– Nella trascorsa serata personale dei “Falchi” della Sesta Sezione “Contrasto al Crimine diffuso” della Squadra Mobile della Questura di, ha dato esecuzione a due misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di due cittadinini, un 32enne e un 52enne, gravemente indiziati qualidi treaggravate, commesse nei quartieri Esposizione, Colombo e San Giovanni a danno dinei decorsi mesi di marzo e aprile. Nello specifico l’attività d’indagine della Squadra Mobile prendeva avvio dal monitoraggio di diversecommesse a partire dai primi mesi dell’anno fino ad aprile scorso. Nell’occasione si era evidenziata una modalità seriale, ...

