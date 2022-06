Roma, idea Aouar a centrocampo: il francese è stato proposto ai giallorossi (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato Roma: nella ricerca al centrocampista di qualità, ai giallorossi sarebbe stato offerto anche Aouar del Lione La Roma è sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità, capace di dettare i ritmi di gioco e di uscire palla al piede. E in quest’ottica, secondo quanto riportato da Il Tempo, ai giallorossi sarebbe stato offerto Houssem Aouar del Lione. Il contratto del classe ’98 con il club francese scade nel 2023 e per questo il prezzo del suo cartellino non dovrebbe superare i 20 milioni di euro. La Roma studia il possibile affare, ma un intoppo potrebbe essere il probabile cambio di proprietà del club transalpino. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Calciomercato: nella ricerca al centrocampista di qualità, aisarebbeofferto anchedel Lione Laè sempre alla ricerca di un centrocampista di qualità, capace di dettare i ritmi di gioco e di uscire palla al piede. E in quest’ottica, secondo quanto riportato da Il Tempo, aisarebbeofferto Houssemdel Lione. Il contratto del classe ’98 con il clubscade nel 2023 e per questo il prezzo del suo cartellino non dovrebbe superare i 20 milioni di euro. Lastudia il possibile affare, ma un intoppo potrebbe essere il probabile cambio di proprietà del club transalpino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

