Rissa e ferimento su una spiaggia di Marechiaro | arrestato un giovane

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per laavvenuta sulladi, a Napoli, gli agenti della squadra mobile hanno arresto un, del quale non sono state fornite le generalità. L’arresto è stato disposto del gip di Napoli. Nella corso della– originata da futili motivi – rimasero feriti due minori. La persona arrestata oggi – secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe preso parte alla. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

