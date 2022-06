Putin | La Russia combatte come ai tempi di Pietro il Grande | non farà la fine dell' Urss Bombe sull' impianto Azot a Severodonetsk | dentro 800 civili

Advertising

Giorgiolaporta : @EnricoLetta Dal 2013 al 2021 l’Italia ha aumentato la dipendenza energetica dal 37 al 46% dalla #Russia del sangui… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lavrov: 'Con il ministro turco abbiamo parlato dei problemi di trasporto del grano ucraino che i colleghi… - GiovaQuez : Canfora: 'La Nato abbaiava ai confini della Russia. L'occidente è trainato dagli Usa che desiderano cambiare radica… - AnonimoRomano6 : #Medvedev vuole sterminarci. (da mo' che lo dicono) #Putin comincia a bullizzare la #Lituania. La #Russia dice che… - Riccardo_Tim : RT @riccardomonet: Putin ha detto che 'la Russia non farà la fine dell'URSS'. Conferma ciò che penso da sempre: il folle criminale naZista… -

...leggeva che 'Medvedev interpreta Robin nel Batman di'. L'allievo e l'apprendista succube, dunque. Vale anche per la professione d'odio. Ciò che Dmitry Medvedev , ex primo ministro della, ...18.05: "non si farà circondare" "Lanon può essere circondata da una recinzione e noi stessi non costruiremo una simile recinzione". Lo ha detto il presidente russocollegandosi in ...La Commissione Europea ha appena deciso che dal 2035 non potranno più essere vendute auto con motori a benzina o diesel, ma soltanto elettriche. Una svolta storica, che ha tra le ...La Russia "non cadrà nella stessa trappola dell'Urss, la sua economia resterà aperta". Lo ha detto Vladimir Putin parlando ai giovani imprenditori russi. Aggiungendo che la sfida che oggi ha di fronte ...