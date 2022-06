Pnrr, al via il bando per la mobilità dei docenti universitari e dei ricercatori (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) - Al via il bando per la mobilità dei docenti universitari e dei ricercatori che dà attuazione a quanto previsto dal decreto-legge Recovery per le assunzioni nell'università. Il ministero dell'Università e ricerca annuncia che è stato pubblicato - a seguito della registrazione della Corte dei conti - il decreto n. 367 del 29 aprile 2022 del ministro dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, che contiene le modalità attuative in materia di mobilità per le chiamate nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Il Mur evidenzia che il decreto dà attuazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio di atenei ed enti e a valere sulle facoltà di assunzione disponibili, a quanto previsto con il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 "Disposizioni urgenti per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) - Al via ilper ladeie deiche dà attuazione a quanto previsto dal decreto-legge Recovery per le assunzioni nell'università. Il ministero dell'Università e ricerca annuncia che è stato pubblicato - a seguito della registrazione della Corte dei conti - il decreto n. 367 del 29 aprile 2022 del ministro dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, che contiene le modalità attuative in materia diper le chiamate nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Il Mur evidenzia che il decreto dà attuazione, nell'ambito delle disponibilità di bilancio di atenei ed enti e a valere sulle facoltà di assunzione disponibili, a quanto previsto con il decreto-legge n. 152 del 6 novembre 2021 "Disposizioni urgenti per ...

