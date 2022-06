(Di giovedì 9 giugno 2022) A poche ore dalla doppia sfida contro la Croazia, il ct dell’Italia della, Sandro, ha comunicato iper iche si disputeranno indal 21 giugno al 3 luglio tra Sopron e Budapest. Il Settebello, che ricordiamo essere campione del mondo in carica, esordirà contro il Sudafrica, quindi se la vedrà con Canada e Spagna. Questi i magnifici tredici: Edoardo Di Somma e Vincenzo Dolce (AN Brescia), Francesco Di Fulvio e Nicholas Presciutti (Esercito/Pro Recco), Marco Del Lungo, Giacomo Cannella e Gonzalo Echenique (Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Lorenzo Bruni, Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta (RN Savona), Luca Marziali e Gianmarco Nicosia (Telimar). Due riserve: Vincenzo Renzuto e Jacopo Alesiani (AN Brescia). SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, i convocati del ct Campagna per i Mondiali in #Ungheria - newsbiella : Pallanuoto, quattro atleti biellesi convocati dalla Rappresentativa Regionale -

SPORTFACE.IT

Di seguito tutti ie i club di provenienza per il collegiale di Trieste: Tommaso Gianazza,... aggregati Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich (Trieste). Completano lo staff, ...Questi iper il collegiale di Trieste: Tommaso Gianazza, Jacopo Alesiani, Edoardo Di ... aggregati Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich (Trieste). Completano lo staff, assieme al ... Pallanuoto, i convocati del ct Campagna per i Mondiali 2022 in Ungheria Il nuovo centroboa dell'Ortigia è anche nel giro della fortissima nazionale serba. Nel 2016 ha iniziato ad essere convocato per i raduni collegiali della nazionale assoluta, con la quale ha esordito n ...E’ stato premiato come miglior giocatore della fase finale della Champions League, manifestazione trionfalmente portata a casa dalla Pro Recco, capace di aggiudicarsela per la decima volta nella propr ...