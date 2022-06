(Di giovedì 9 giugno 2022) "", il progetto di valorizzazione e promozione turistica nato per rilanciare il territorio dell'Alto Astigiano, prende il via ufficialmente con tredi approfondimento sulla ...

Advertising

Gazzetta D'Asti

", il progetto di valorizzazione e promozione turistica nato per rilanciare il territorio dell'Alto Astigiano, prende ilufficialmente con tre incontri di approfondimento sulla ...prende ilufficialmente con l'inizio della raccolta del Tuber aestivum, con tre incontri di approfondimento sulla promozione delle risorse territoriali " marketing turistico, ... “OroMonferrato”: al via i primi incontri - Gazzetta D'Asti In via di definizione numerosi eventi e un press tour. Cercasi giovani per lo sviluppo turistico del territorio ...La presentazione è avvenuta nell’ambito di un incontro, svoltosi in Municipio a San Damiano, cui hanno partecipato una 30ina di sindaci dellAstigiano ...