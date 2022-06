Napoli | affitto negato a due ragazze | “Non ospitiamo coppie omosessuali”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Non riescono a farsene una ragione perché una ragione, effettivamente, non c’è. O meglio, la ragione ha un nome ben preciso, anche se taciuto: discriminazione. Le protagoniste della vicenda, avvenuta in centro storico a, sono una coppia di, Rita, graphic designer 28enne, e Sabrina, 32 anni impiegata, che stava cercando un casa per convivere. Qualcosa di assolutamente normale insomma, per due giovani che cercano un ‘nido’ per il loro amore. Individuato un bell’appartamento si sono però viste negare la possibilità didalla proprietaria. Alla richiesta di spiegazioni la motivazione appare assurda: “Non ho nulla contro di voi, ma ospito soloeterosessuali”. Incredibile ma vero. Purtroppo. A Rita e Sabrina è statol’di un appartamento perché sono ...

