Lo chef Christian Milone in coma: investito con la bici (Di giovedì 9 giugno 2022) I suoi più grandi amori sono la cucina e la bicicletta; e proprio mentre coltivava la passione per i pedali, che per anni sono stati in passato anche la sua professione, lo chef Christian Milone, 43 anni di Pinerolo, nel Torinese, è stato investito da un'auto ed ora è in coma farmacologico. Lotta in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino. Milone lunedì 6 giugno si trovava sulla strada provinciale 129 per Buriasco (Torino), vicino alla sua abitazione, quando è stato travolto. Il cuoco pinerolese é stato ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale Cto di Torino, in prognosi riservata, dopo essere stato operato d'urgenza dai neurochirughi. Mentre, i carabinieri stanno cercando di far luce sulla dinamica dell'incidente.

