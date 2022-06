Lazio, casting in difesa: tutti i nomi per la retroguardia (Di giovedì 9 giugno 2022) bianconceleste. Da Romagnoli a Diop La difesa è sicuramente il reparto che più sarà rivoluzionato in estate. Il futuro di Acerbi è bilico e la Lazio sta cercando nuovi giocatori da portare alla corte di Sarri. Romagnoli e Casale restano i preferiti: per il primo, però, gli animi si sono un po’ raffreddati; per l’altro continuano i dialoghi con il Verona alla ricerca dell’intesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società capitolina si sta comunque guardando intorno. Tra i nomi fatti, ci sono anche quello di Ferrari del Sassuolo – ormai una garanzia del campionato, è valutato 7 milioni – e quello di Diop. Quest’ultimo è una della colonne (è alto 194 cm) del West Ham, con all’attivo quattro stagioni in Premier e un cartellino di circa 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 9 giugno 2022) bianconceleste. Da Romagnoli a Diop Laè sicuramente il reparto che più sarà rivoluzionato in estate. Il futuro di Acerbi è bilico e lasta cercando nuovi giocatori da portare alla corte di Sarri. Romagnoli e Casale restano i preferiti: per il primo, però, gli animi si sono un po’ raffreddati; per l’altro continuano i dialoghi con il Verona alla ricerca dell’intesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la società capitolina si sta comunque guardando intorno. Tra ifatti, ci sono anche quello di Ferrari del Sassuolo – ormai una garanzia del campionato, è valutato 7 milioni – e quello di Diop. Quest’ultimo è una della colonne (è alto 194 cm) del West Ham, con all’attivo quattro stagioni in Premier e un cartellino di circa 10 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

