Lapo Elkann dedica una Vespa 50 Special al cugino scomparso Giovannino Agnelli

Advertising

CalcioFinanza : Lapo Elkann ed Italia Independent dedicano una Vespa 50 Special al cugino scomparso Giovannino Agnelli Piaggio, fra… - Giorno_Milano : Salone del Mobile, Lapo Elkann presenta la Vespa dedicata a Giovannino Agnelli - Giornaleditalia : Vespa Special-E di Garage Italia Customs presentata da Lapo Elkann. 'La dedico a Giovannino Agnelli' - GiannettiMarco : RT @qn_giorno: Salone del Mobile, Lapo Elkann presenta la Vespa dedicata a Giovannino Agnelli - Motori - qn_giorno : Salone del Mobile, Lapo Elkann presenta la Vespa dedicata a Giovannino Agnelli - Motori -

Agenzia ANSA

All'azienda di Pontedera sono inoltre legato da un ricordo di gioventù: per alcune settimane ne sono stato operaio quando avevo 17 anni" ha spiegato. "Con Vespa 50 Special - e abbiamo ...Garage Italia Customs ha svelato alla Milan Design Week , con il fondatore,e il neo - CEO di Garage Italia Customs, Sergio Esposito, hanno svelato in anteprima assoluta, nel contesto di un evento a tema Nineties Riviera, un'inedita Vespa 50 Special - e, full ... Garage Italia, Lapo Elkann dedica una Vespa a Giovannino Agnelli - Economia Una Vespa dedicata a colui che, seppur scomparso prematuramente, ne ha incarnato pienamente lo spirito spensierato e da "dolce vita", ma anche impegnato, concentrato e grintoso. Garage Italia Customs, ...Per la Milano Design Week è stata svelata in anteprima da Lapo Elkann (fondatore) e il CEO di Garage Italia Customs, Sergio Esposito, un’inedita Vespa 50 Special-e, full electric. Le parole di Lapo ...