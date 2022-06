La missione educativa alle scienze è il fiore all’occhiello di Milano (Di giovedì 9 giugno 2022) Milano, oltreché la capitale del lavoro e dell’alta moda, è anche la capitale della scienza. Nel suo tessuto territoriale, custodito all’interno di un monastero del XVI secolo, si trova il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci, attualmente il museo tecnico-scientifico più importante d’Italia, nonché centro di eccellenza in Europa nell’educazione alle Stem (science, technology, engineering and mathematics). Oltre che per la ricchezza dell’aspetto espositivo, si distingue per l’impegno educativo e di diffusione della conoscenza dei fenomeni scientifici. L’istituzione nel 2009 del Crei, Centro di ricerca per l’educazione informale, ha consolidato tale impegno. Lombardia Economy ne ha parlato con Maria Xanthoudaki, direttore education del museo Maria XanthoudakiPartiamo dai numeri: quanti progetti e laboratori interattivi ha ... Leggi su lombardiaeconomy (Di giovedì 9 giugno 2022), oltreché la capitale del lavoro e dell’alta moda, è anche la capitale della scienza. Nel suo tessuto territoriale, custodito all’interno di un monastero del XVI secolo, si trova il Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo Da Vinci, attualmente il museo tecnico-scientifico più importante d’Italia, nonché centro di eccellenza in Europa nell’educazioneStem (science, technology, engineering and mathematics). Oltre che per la ricchezza dell’aspetto espositivo, si distingue per l’impegno educativo e di diffusione della conoscenza dei fenomeni scientifici. L’istituzione nel 2009 del Crei, Centro di ricerca per l’educazione informale, ha consolidato tale impegno. Lombardia Economy ne ha parlato con Maria Xanthoudaki, direttore education del museo Maria XanthoudakiPartiamo dai numeri: quanti progetti e laboratori interattivi ha ...

