IMU 2022 | acconto entro il 16 giugno | ecco le regole per il pagamento

Leggi su ultimora.news

(Di giovedì 9 giugno 2022) Giovedì 16scadono i termini per il versamento della rata didell'IMU. Si tratta di un'imposta ormai nota ai contribuenti italiani che hanno imparato a conoscerla sin dal 2012, quando fu istituita per sostituire l'ICI (Imposta Comunale sugli Immobili). Negli anni, questo adempimento tributario, ha subito diversi cambiamenti, come l'assorbimento della TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) dal 2020, ma nella sostanza è rimasto sempre un adempimento indigesto per i contribuenti, che non ricevono una cartella da pagare, ma devono provvedere in autonomia a calcolare e versare l'imposta corretta, pena l'applicazione di sanzioni in caso di accertamento. Quali sono i soggetti obbligati aldell'IMU Il presupposto dell'Imposta Municipale Unica è il possesso di immobili, ovvero fabbricati, aree edificabili e terreni ...