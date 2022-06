«I 41 gol li ho segnati io, non tu», Lewandowski a Nagelsmann che vuole spiegargli la posizione sui cross (Di giovedì 9 giugno 2022) Robert Lewandowski vuole lasciare il Bayern Monaco. Si sente prigioniero del suo contratto ultra-milionario (poverino). Lo abbiamo scritto. Ora però il Daily Mail aggiunge un altro tassello alla sofferenza del centravanti polacco. Il problema ha un nome e cognome: Julian Nagelsmann allenatore del Bayern, uno dei tanti guru del calcio contemporaneo. Lewandowski non ha gradito le indicazione tattiche Nagelsmann voleva impartirgli sulla posizione da prendere sui cross. La testata tedesca TZ ha rivelato di un dissidio in allenamento tra il fuoriclasse e il tecnico. Nagelsmann gli ha dato indicazioni sulla posizione da assumere in campo quando i compagni di squadra incrociavano la palla per lui. Ma Lewandowski ha ricordato ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Robertlasciare il Bayern Monaco. Si sente prigioniero del suo contratto ultra-milionario (poverino). Lo abbiamo scritto. Ora però il Daily Mail aggiunge un altro tassello alla sofferenza del centravanti polacco. Il problema ha un nome e cognome: Julianallenatore del Bayern, uno dei tanti guru del calcio contemporaneo.non ha gradito le indicazione tattichevoleva impartirgli sullada prendere sui. La testata tedesca TZ ha rivelato di un dissidio in allenamento tra il fuoriclasse e il tecnico.gli ha dato indicazioni sullada assumere in campo quando i compagni di squadra incrociavano la palla per lui. Maha ricordato ...

