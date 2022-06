Grano e energia, Draghi pessimista: su tetto gas strada lunga. E sui porti: “Bene Onu ma sforzo mediazione isolato” (Di giovedì 9 giugno 2022) Per arrivare al tetto europeo al prezzo del gas la strada "potrebbe essere lunga", ma l'Ue deve intervenire subito sul tema della crisi energetica, anche usando "strumenti congiunti" e debito comune sul modello del programma Sure, la 'cassa integrazione' europea varata per la pandemia da Covid. All'indomani della cena di lavoro con il presidente francese Emmanuel Macron, Mario Draghi interviene aprendo la Riunione a livello ministeriale dell'Ocse tornando a chiedere un'iniziativa dell'Ue sulla crisi energetica, ma anche ammettendo che per la proposta italiana sul 'price cap' è ancora a livello embrionale. Il tetto al prezzo del gas, ha spiegato, "limiterebbe l'aumento del tasso di inflazione, sosterrebbe il reddito disponibile e ridurrebbe i nostri flussi finanziari verso Mosca". Però, anche se il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 9 giugno 2022) Per arrivare aleuropeo al prezzo del gas la"potrebbe essere", ma l'Ue deve intervenire subito sul tema della crisi energetica, anche usando "strumenti congiunti" e debito comune sul modello del programma Sure, la 'cassa integrazione' europea varata per la pandemia da Covid. All'indomani della cena di lavoro con il presidente francese Emmanuel Macron, Mariointerviene aprendo la Riunione a livello ministeriale dell'Ocse tornando a chiedere un'iniziativa dell'Ue sulla crisi energetica, ma anche ammettendo che per la proposta italiana sul 'price cap' è ancora a livello embrionale. Ilal prezzo del gas, ha spiegato, "limiterebbe l'aumento del tasso di inflazione, sosterrebbe il reddito disponibile e ridurrebbe i nostri flussi finanziari verso Mosca". Però, anche se il ...

