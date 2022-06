Gattuso: «Se essere amico di Mendes è un problema, allora il problema è vostro, non mio» (Di giovedì 9 giugno 2022) «Hoy es el día de Gattuso», viene presentato come nuovo allenatore del Valencia. Le sue dichiarazioni: «È la mia prima volta al Mestalla – dichiara l’ex allenatore del Napoli – e al Valencia. Per me è un orgoglio e un onore allenare questa squadra. Grazie al presidente, Peter Lim ed alla società, che mi ha offerto questa opportunità. Sebbene la sfida sia difficile, nello staff tecnico non abbiamo paura, pensiamo di poter fare un ottimo lavoro. Quando parlo della mia squadra, vorrei parlare di una squadra di 55/60 persone, includendo chi lavorerà con lo spogliatoio. È la mia mentalità. Abbiamo rispetto per tutti. Ma paura, mai» La stampa ovviamente gli chiede di Mendes. «Alleno da otto anni e finora non ho mai fatto un’operazione con lui, né al Milan né al Napoli. Lo considero un amico e un grande uomo di calcio. Non ho lavorato con ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) «Hoy es el día de», viene presentato come nuovo allenatore del Valencia. Le sue dichiarazioni: «È la mia prima volta al Mestalla – dichiara l’ex allenatore del Napoli – e al Valencia. Per me è un orgoglio e un onore allenare questa squadra. Grazie al presidente, Peter Lim ed alla società, che mi ha offerto questa opportunità. Sebbene la sfida sia difficile, nello staff tecnico non abbiamo paura, pensiamo di poter fare un ottimo lavoro. Quando parlo della mia squadra, vorrei parlare di una squadra di 55/60 persone, includendo chi lavorerà con lo spogliatoio. È la mia mentalità. Abbiamo rispetto per tutti. Ma paura, mai» La stampa ovviamente gli chiede di. «Alleno da otto anni e finora non ho mai fatto un’operazione con lui, né al Milan né al Napoli. Lo considero une un grande uomo di calcio. Non ho lavorato con ...

