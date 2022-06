Ds Monza: 'Ottimo rapporto con l'Inter, proviamo a riscattare Pirola. Su Ranocchia e Pinamonti...' (Di giovedì 9 giugno 2022) Il direttore sportivo del Monza Filippo Antonelli ha parlato al portale tuttoMonza.it e ha affrontato alcuni argomenti di mercato: "Il... Leggi su calciomercato (Di giovedì 9 giugno 2022) Il direttore sportivo delFilippo Antonelli ha parlato al portale tutto.it e ha affrontato alcuni argomenti di mercato: "Il...

Advertising

morristhetop : RT @spondainter: Ds #Monza: 'L'asse con l'Inter c'è sempre stato, fin dalla serie C. Il dottor Galliani ha un ottimo rapporto con l'Inter.… - golovinismo : RT @marifcinter: Ds #Monza: 'L'asse con l'Inter c'è sempre stato, fin dalla serie C. Il dottor Galliani ha un ottimo rapporto con l'Inter.… - InterismeMedia : RT @marifcinter: Ds #Monza: 'L'asse con l'Inter c'è sempre stato, fin dalla serie C. Il dottor Galliani ha un ottimo rapporto con l'Inter.… - CorkScrew12 : RT @marifcinter: Ds #Monza: 'L'asse con l'Inter c'è sempre stato, fin dalla serie C. Il dottor Galliani ha un ottimo rapporto con l'Inter.… - ilnobilematrix : RT @marifcinter: Ds #Monza: 'L'asse con l'Inter c'è sempre stato, fin dalla serie C. Il dottor Galliani ha un ottimo rapporto con l'Inter.… -