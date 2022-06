Don Matteo 12 | le anticipazioni della seconda puntata 9 giugno 2022

(Di giovedì 9 giugno 2022) Giovedì 9, dalle 21.25 su Rai 1, va in onda la replica del secondo episodiododicesima stagione di Don, dal titolo “Non nominare il nome di Dio invano”. Sergio è un ragazzo che esce di prigione: in...

Advertising

donMimmo : RT @pregaudio: Vangelo del 9 Giugno 2022: Matteo 5,20-26 con il commento di don Franco Mastrolonardo - infoitcultura : Don Matteo: Maria Chiara Giannetta si sfoga sull’accaduto - pregaudio : Vangelo del 9 Giugno 2022: Matteo 5,20-26 con il commento di don Franco Mastrolonardo - Sammax883B : @xstefyhere_ Purtroppo ammetto di non aver mai visto gli episodi di Don Matteo dove compare. - concovditesovo : @disastroaereo DON MATTEO MIAAAA IO TI AMO MOLTOO -

Geymonat' " Tradate: Stefano Bernardotto, Giorgia Bettolo,Piffaretti, Gabriele Stoppa ISIS '... Zappa' " Saronno: Ilaria Bardi, Caterina Chiara Lena Colombo, Riccardo Reina ISISS 'L. Milani' ...In una città come Bologna, sottolinea infattiProsperini della Caritas , 'oggi nessuno dovrebbe morire di fame , ma ora stiamo mettendo in discussione anche il tema della qualità del ...L'11 gennaio il processo penale, sconto di un terzo della pena in caso di condanna. La famiglia del ragazzo investito in bici ha ricevuto 1,5 milioni ...La famiglia Messina Denaro, è noto, ha un certo interesse verso l’arte e i beni archeologici. Un interesse che ...