(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ilè ormai un bene comune ineludibile, al pari da altri beni comuni della cittadinanza messi a disposizione dal welfare state: parlo dei servizi sociosanitari, della scuola e delall’istruzione. Ilall’inclusionedeve stare al centro del modello di sviluppo che stiamo cercando di progettare e di costruire dopo la fase della pandemia”. Lo ha affermato Francesco, senatore del Pd, vicepresidente della Commissione istruzione pubblica e beni culturali a palazzo Madama, intervenendo al dibattito per la presentazione del secondo Rapporto sul valore della connettività in Italia, realizzato dal Censis in collaborazione con Windtre. “Parlo di un ‘welfare’. Ilal lavoro – ha continuato ...

Adnkronos

... però questo coincide con la necessità di procedere passo passo con l'urgenza di una educazione e di informazione. Non basta - ha concluso- infatti saper accedere alla rete per ...... però questo coincide con la necessità di procedere passo passo con l'urgenza di una educazione e di informazione. Non basta - ha concluso- infatti saper accedere alla rete per ... Digitale, Verducci (Pd): "Realizzazione pieno accesso è un diritto sociale" Francesco Verducci, Vicepresidente della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza del Senato della Repubblica, e Vania Zadro, Coordinatrice didattica di Agenzia La ...Il diritto all’inclusione digitale deve stare al centro del modello di sviluppo che stiamo cercando di progettare e di costruire dopo la fase della pandemia”. Lo ha affermato Francesco Verducci, ...