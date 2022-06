Dazn cambia le tariffe: ecco quanto si pagherà per vedere il calcio (Di giovedì 9 giugno 2022) Dazn ha annunciato un cambio di tariffe: finisce la possibilità di utilizzare in contemporanea due dispositivi su un solo account. Dazn ha cambiato le tariffe per seguire il calcio in streaming: la piattaforma multimediale, questa mattina, ha inviato una email ai suoi abbonati comunicando le nuove tariffe e la fine della condivisione dell'abbonamento, possibile solo sottoscrivendo la versione 'Plus'. Dazn, dalla scorsa stagione, detiene in esclusiva i diritti di 7 gare delle 10 che compongono una giornata di Serie A, le altre 3 sono in condivisione con Sky. Lo scorso novembre un'indiscrezione de Il Sole 24 Ore aveva anticipato la volontà di Dazn di mettere fine alla cosiddetta concurrency, ossia l'accesso ai contenuti trasmessi dalla ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022)ha annunciato un cambio di: finisce la possibilità di utilizzare in contemporanea due dispositivi su un solo account.hato leper seguire ilin streaming: la piattaforma multimediale, questa mattina, ha inviato una email ai suoi abbonati comunicando le nuovee la fine della condivisione dell'abbonamento, possibile solo sottoscrivendo la versione 'Plus'., dalla scorsa stagione, detiene in esclusiva i diritti di 7 gare delle 10 che compongono una giornata di Serie A, le altre 3 sono in condivisione con Sky. Lo scorso novembre un'indiscrezione de Il Sole 24 Ore aveva anticipato la volontà didi mettere fine alla cosiddetta concurrency, ossia l'accesso ai contenuti trasmessi dalla ...

