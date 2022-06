"Come fai a non impazzire?": la domanda con cui Belen Rodriguez gela Fabrizio Corona (Di giovedì 9 giugno 2022) Fabrizio Corona si sposa. Stavolta sembra essere tutto vero. L'ex re dei paparazzi annuncia le nozze, ma Corona adesso parla al settimanale Chi con un'intervista esclusiva. Corona sta vivendo una bella storia d'amore con Sara Barbieri, più giovane di lui di 26 anni. "Sara ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda Come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita. Belen Rodriguez spesso mi chiede: ‘Ma Come fai a non impazzire senza vedere il mare?", racconta Corona. Ma la domanda delle domande resta una: quando si sposeranno? “Forse in autunno”, prosegue Corona. “A settembre, magari ottobre, e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022)si sposa. Stavolta sembra essere tutto vero. L'ex re dei paparazzi annuncia le nozze, maadesso parla al settimanale Chi con un'intervista esclusiva.sta vivendo una bella storia d'amore con Sara Barbieri, più giovane di lui di 26 anni. "Sara ha 22 anni, è vero, ne ha 26 meno di me, ma non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profondanon ne ho mai incontrate prima nella mia vita.spesso mi chiede: ‘Mafai a nonsenza vedere il mare?", racconta. Ma ladelle domande resta una: quando si sposeranno? “Forse in autunno”, prosegue. “A settembre, magari ottobre, e ...

