Chi sono i due “mercenari” britannici condannati a morte dai filorussi di Donetsk (Di giovedì 9 giugno 2022) La corte suprema dell’autoproclamata Repubblica popolare del Donetsk ha condannato a morte i “mercenari” britannici Aiden Aslin, 28 anni, del Nottinghamshire, Shaun Pinner, 48 anni, del Bedfordshire, e Saadun Brahim, cittadino marocchino, che combattevano per l’esercito ucraino. Lo fanno sapere le agenzie russe. Secondo le leggi della repubblica, i condannati saranno fucilati, viene spiegato. Aslin, 28 anni, in passato ha combattuto con la milizia curda delle Ypg contro l’Isis nel Rojava, in Siria. Nel 2017 è rientrato nel Regno Unito ed è stato arrestato per aver combattuto come foreign fighter. Poi è partito nuovamente per l’Ucraina dove ha deciso di arruolarsi nell’esercito che combatteva nel Donbass contro i separatisti filo russi di Donetsk. È stato catturato a Mariupol dalle ... Leggi su formiche (Di giovedì 9 giugno 2022) La corte suprema dell’autoproclamata Repubblica popolare delha condannato ai “Aiden Aslin, 28 anni, del Nottinghamshire, Shaun Pinner, 48 anni, del Bedfordshire, e Saadun Brahim, cittadino marocchino, che combattevano per l’esercito ucraino. Lo fanno sapere le agenzie russe. Secondo le leggi della repubblica, isaranno fucilati, viene spiegato. Aslin, 28 anni, in passato ha combattuto con la milizia curda delle Ypg contro l’Isis nel Rojava, in Siria. Nel 2017 è rientrato nel Regno Unito ed è stato arrestato per aver combattuto come foreign fighter. Poi è partito nuovamente per l’Ucraina dove ha deciso di arruolarsi nell’esercito che combatteva nel Donbass contro i separatisti filo russi di. È stato catturato a Mariupol dalle ...

Advertising

GiovaQuez : Conte ora parla di 'foto segnaletiche', ma non stiamo andando tutti oltre? Parliamo di persone settimanalmente in t… - AlexBazzaro : Capite che abbiamo parlamentari italiani che esultano per aver condannato a morte un settore produttivo e averci re… - AlbertoBagnai : Ma ce l’ha davanti (allo specchio)! Non dimentichiamo chi sono: - Fabioraciti1 : RT @aamaurelius: Ma se gli abitanti non vi vogliono chi sono i veri invasori? - fabiodellanno : RT @AleGuerani: Oramai c'è una narrazione completamente fuori controllo: i morti civili o è genocidio o erano collaborazionisti, i nazistel… -