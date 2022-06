(Di giovedì 9 giugno 2022) . Indiscrezione clamorosa, il pubblico aspetta conferme Ormai l’attesa sta quasi per finire, perché giugno è il mese buono per la Rai, Mediaset e tutta la concorrenza che devono presentare i palinsesti autunnali. Succederà anche a TV8, una delle tv in chiaro di Sky/Comcast, con L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

692Troll : @michele_geraci @TCommodity @GuidoCrosetto Neanche la dittatura Algerina è minaccia per i nostri valori, amici e Fr… -

Inews24

... un metasuicidio ad altissimo voltaggio stilistico: una, non foss'altro per una capacità di ... nella feroce nicchia del mondo accademico o, in Troppi paradisi , nella suburra della...E che viaggia su Dagospia , nella rubrica firmata da Giuseppe Candela , 'A lume di Candela', rubrica che racchiude gossip, indiscrezioni e appunto indovinelli che viaggiano dalla, al ... Bomba in televisione: torna Nicola Savino e condurrà un programma famosissimo Bomba in televisione: torna Nicola Savino e condurrà un programma famosissimo. Indiscrezione clamorosa, il pubblico aspetta conferme ...Insomma dietro le parole del 'mastino' russo può esserci già la lotta per il dopo-Putin E Cerasa afferma: 'Io non credevo alla teoria di Putin malato, ma ora che Medvedev si esprime in quel modo ci cr ...