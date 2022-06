(Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Come previsto, nella riunione di giugno il Consiglio direttivo della Bce ha tenuto – per l’ultima volta – ima ha anche, sulla base delle nuove stime macroeconomiche, “deciso di compiere ulteriori passi nella normalizzazione della propria politica monetaria”, parole che indicano l’attesonel meeting di giugno, dopo la conclusione formale dell’ultimo programma di acquisti (l’App) a partire dal. A spingere l’Eurotower verso il, ovviamente, “l’inflazione elevata” che “è una sfida importante per tutti noi”. Le nuove stime prevedono un’inflazione annua al 6,8% nel 2022, prima di un netto calo al 3,5% nel 2023 e al 2,1% nel 2024, un valore superiore a quello delle proiezioni di marzo. “Ciò significa – si sottolinea ...

Advertising

classcnbc : +++#BCE???? lascia i tassi d'interesse invariati allo 0%. La Banca Centrale indica un aumento dei tassi da 25 pb a luglio - zazoomblog : Ultime Notizie – Bce lascia tassi fermi primo rialzo a luglio - #Ultime #Notizie #lascia #tassi #fermi - italiaserait : Bce lascia tassi fermi, primo rialzo a luglio - fisco24_info : Bce lascia tassi fermi, primo rialzo a luglio: (Adnkronos) - Lagarde: 'Politica monetaria protegge da crisi ma risc… - LocalPage3 : Bce lascia tassi fermi, primo rialzo a luglio -

Agenzia ANSA

MILANO - Lamette sul tavolo la stretta monetaria che il mercato si aspettava: finisce il tempo delle ... Per altro, su questa seconda mossaaperta la porta ai falchi che vorrebbero strette ...Lo spread tra Btp e Bund supera i 203 punti base con lache, come previsto, i tassi d'interesse fermi. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,43%. . 9 giugno 2022 Bce lascia tassi fermi, depositi a -0,50% (Adnkronos) – Come previsto, nella riunione di giugno il Consiglio direttivo della Bce ha tenuto – per l’ultima volta – i tassi fermi ma ha anche, sulla base delle nuove stime macroeconomiche, “deciso ...La Banca centrale europea (Bce) pone ufficialmente fine alla lunga era di politica monetaria non convenzionale. L'istituto centrale di Francoforte ha appena annunciato la sospensione degli acquisti ne ...