A che punto è la gara per l’infrastruttura tecnologica più tormentata del Pnrr (Di giovedì 9 giugno 2022) Con l’insediamento a maggio della Commissione giudicatrice è entrata nel vivo la gara per l’affidamento, mediante contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, la gara da 723 milioni con cui il Governo punta a dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud in grado di ospitare i dati e i servizi critici e strategici di tutte le circa duecento amministrazioni centrali nonché quelli delle Aziende Sanitarie Locali e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti). I lavori della Commissione giudicatrice che sta esaminando le proposte presentate dalle due cordate in gara (Tim-Leonardo-Cdp-Sogei e Fastweb-Aruba) hanno suscitato l’attenzione delle Commissioni parlamentari. Nelle scorse settimane, la ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 9 giugno 2022) Con l’insediamento a maggio della Commissione giudicatrice è entrata nel vivo laper l’affidamento, mediante contratto di partenariato pubblico-privato, della realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale, lada 723 milioni con cui il Governo punta a dotare la Pubblica Amministrazione di tecnologie e infrastrutture cloud in grado di ospitare i dati e i servizi critici e strategici di tutte le circa duecento amministrazioni centrali nonché quelli delle Aziende Sanitarie Locali e delle principali amministrazioni locali (Regioni, città metropolitane, comuni con più di 250 mila abitanti). I lavori della Commissione giudicatrice che sta esaminando le proposte presentate dalle due cordate in(Tim-Leonardo-Cdp-Sogei e Fastweb-Aruba) hanno suscitato l’attenzione delle Commissioni parlamentari. Nelle scorse settimane, la ...

