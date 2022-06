Zuppa di Porro 8 giugno 2022

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 8 giugno 2022)di. I russi con Bin Laden, tutti unanimi, ma un filo esagerati. Gramellini e le violiniste russe che non possono suonare a Gorizia. La lista delle figurine del Corsera, una figuraccia che nessuno si vuole intestare. L’incontro in Turchia e le ragioni per il Domani. Inizia la tarantella retorica sulla balla colossale del salario minimo, dice bene Di VCico sul Foglio diventerà come la povertà abolita dal balcone. La Verità sulla bomba immigrati dopo Peschiera. Oggi rischia di morire grazie a quei fenomeni della Commissione europea l’auto a motore endotermico e con questa un bel pezzo di industria europea. La giustizia il silenzio sui referendum e l’accanimento su Mannino e ora Fontana raccontato da Canè. Il caricoatore unico europeo e l’anonimato ei i Bitocoin per Nyt #rassegnastampa8L'articolo proviene da Nicola ...