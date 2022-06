Vicenza, spara all’ex e poi fugge con la nuova compagna con pistola e esplosivi. Uccide anche lei e si suicida in auto (Di mercoledì 8 giugno 2022) Doppio femminicidio: la prima vittima aveva 42 anni, era di origine serba e aveva appena accompagnato i figli a scuola. L’uomo non poteva avvicinarsi a lei dal 2019 Leggi su lastampa (Di mercoledì 8 giugno 2022) Doppio femminicidio: la prima vittima aveva 42 anni, era di origine serba e aveva appena acto i figli a scuola. L’uomo non poteva avvicinarsi a lei dal 2019

