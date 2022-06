Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Viabilità DELL’ 8 GIUGNO 2022 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio VEDIAMO INSIEME LA SITUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO DOVE, COME DI CONSUETO, INIZIA A FARSI INTENSA LA CIRCOLazioNE NELLA ZONA SUD, SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA Roma-FIUMICINO. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’UTLIMA DIREZIONE. CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma-TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SEMPRE IN INGRESSO A ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 8 giugno 2022)DELL’ 8 GIUGNOORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAVEDIAMO INSIEME LA SITUAZIONE LEGATA AL TRAFFICO PARTENDO DAL RACCORDO DOVE, COME DI CONSUETO, INIZIA A FARSI INTENSA LA CIRCONE NELLA ZONA SUD, SI SONO FORMATE CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-FIUMICINO. QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. SULLA DIRAMAZIONESUD, INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E IL RACCORDO IN QUEST’UTLIMA DIREZIONE. CODE STANNO INTERESSANDO ANCHE IL TRATTO URBANO DELLA A24-TERAMO A PARTIRE DAL RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SEMPRE IN INGRESSO A ...

