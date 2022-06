Un assessorato all’estetica cittadina

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 8 giugno 2022) di Michelangelo Russo Le notizie recenti su possibili rimpasti in Giunta Comunale a Salerno non meravigliano nessuno. In verità si è capito da tempo che questa Giunta “tecnica” fatica ad avere idee innovatrici, sempre possibili pur in una situazione di sfascio economico delle casse comunali (situazione in verità tendenzialmente endemica). Mancando le risposte visibili sulle emergenze, ci si azzanna in Comune avendo di mira più che la Città, i miseri calcoli clientelari di gruppi e gruppetti, non escluse grandi manovre per le ambizioni eterne di natura dinastica. Ma possibile che con la pandemia che non si sa se ritorna, con la guerra in corso che fingiamo di ignorare, con la condizione drammatica di chi guadagna (quando guadagna) poco più di mille euro al mese mentre l’inflazione gli uccide i giorni venturi, questi signori che prenderanno l’anno venturo circa seimila euro al mese come ...