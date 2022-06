“Tuca Tuca Remix” interpretato da Carmen Russo | un omaggio alla Carrà fuori il 10 giugno

Advertising

361_magazine : - SkyTG24 : Carmen Russo omaggia Raffaella Carrà con un rivoluzionario Tuca Tuca Remix - SMSNEWSOFFICIAL : CARMEN RUSSO: TUCA TUCA REMIX in uscita il 10 giugno. Un omaggio a Raffaella Carrà - giovannizambito : CARMEN RUSSO: TUCA TUCA REMIX. Fuori il 10 giugno un omaggio alla Carrà 'il mio idolo, la donna della televisione' - RealVannetti : @davidturru Anti-Tuca? -

Sky Tg24

Poter omaggiare la regina della televisione italiana mi lusinga e ci coinvolge emotivamente tutti." E aggiunge: "L'idea di fare unRemix , nel rispetto dell'originale, è per me un grande ...Poter omaggiare la regina della televisione italiana mi lusinga e ci coinvolge emotivamente tutti.' E aggiunge: 'L'idea di fare unRemix, nel rispetto dell'originale, è per me un grande ... Carmen Russo omaggia Raffaella Carrà con un rivoluzionario Tuca Tuca Remix "Tuca Tuca Remix" interpretato da Carmen Russo fuori il 10 giugno un omaggio alla Carrà, regina della televisione italiana."Tuta Tuca Remix" interpretato da Carmen Russo fuori il 10 giugno un omaggio alla Carrà, regina della televisione italiana.