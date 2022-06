Sinner cambia | via Cadamuro | nello staff entra Jerome Bianchi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) "Un piccolo intervento che però interrompe un grande sogno. È stata un'esperienza fantastica. In bocca al lupo per la tua carriera". Così, in due diverse storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ...

Advertising

giallusport : Nel giorno del mio 17° compleanno succedono cose strane: #Berrettini vince una partita al rientro da un infortunio… -

ha un fisico delicato, fino a 7 - 8 mesi fa non aveva ancora completato la crescita ossea. E dunque anche i carichi di lavoro in allenamento vanno gestiti con cura, diversamente da quanto si ...Insieme a, Cadamuro ha condiviso poco più di tre mesi sul circuito, in cui il tennista ha però avuto a che fare con troppi infortuni. IL NUOVO FISIO Ora però c'è già una nuova certezza nel ...Così, in due diverse storie pubblicate sul suo profilo Instagram, il fisioterapista Paolo Cadamuro ha annunciato l'uscita forzata dal team di Jannik Sinner, nel quale era entrato tre mesi fa.Infatti, nella storia successiva, Cadamuro ha voluto ringraziare il tennista italiano: “E’ stata un’esperienza fantastica! All'open di Parigi, dopo aver vinto il primo set e perso il secondo, ha dovut ...