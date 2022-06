Sconcerti: Pellegrini può dare più di Insigne, può diventare il giocatore che prende in mano la squadra (Di mercoledì 8 giugno 2022) Italia-Ungheria 2-1, Italia prima nel suo girone in Nations League. L’analisi di Mario Sconcerti per il Corriere della Sera. Il migliore ieri è stato Pellegrini, stavolta nel suo ruolo vero di centrocampista offensivo. Forse con Verratti e Barella è in generale l’italiano più pronto. Mancini lo utilizzerà sempre nel vecchio ruolo di Insigne, ma Pellegrini può dare di più. Può diventare il giocatore diverso che prende in mano la squadra. Ha l’unico limite di essere il più flessibile tra i buoni centrocampisti che abbiamo, quello che ha anche altri ruoli nella mente. La sorpresa è stato Politano, erano mesi che non si vedeva saltare l’uomo con questa facilità. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 8 giugno 2022) Italia-Ungheria 2-1, Italia prima nel suo girone in Nations League. L’analisi di Marioper il Corriere della Sera. Il migliore ieri è stato, stavolta nel suo ruolo vero di centrocampista offensivo. Forse con Verratti e Barella è in generale l’italiano più pronto. Mancini lo utilizzerà sempre nel vecchio ruolo di, mapuòdi più. Puòildiverso cheinla. Ha l’unico limite di essere il più flessibile tra i buoni centrocampisti che abbiamo, quello che ha anche altri ruoli nella mente. La sorpresa è stato Politano, erano mesi che non si vedeva saltare l’uomo con questa facilità. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ArenaLazio : Sembra che Mancini ha trovato quello che cercava...bene. Lo vedremo in seguito,ma sentire Sconcerti,non ci sono dub… - pasqualinipatri : Nazionale, Sconcerti: “Contro la Germania mi sono piaciuti Pellegrini e Scamacca, no Acerbi” - laziopress : Nazionale, Sconcerti: “Contro la Germania mi sono piaciuti Pellegrini e Scamacca, no Acerbi” - calciomercatopp : RT @LALAZIOMIA: Nazionale, Sconcerti: “Contro la Germania mi sono piaciuti Pellegrini e Scamacca, no Acerbi” - LALAZIOMIA : Nazionale, Sconcerti: “Contro la Germania mi sono piaciuti Pellegrini e Scamacca, no Acerbi”… -