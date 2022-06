Sci alpino, Mikaela Shiffrin torna ad allenarsi in gigante e slalom sulle nevi di Copper Mountain (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’astro più luminoso dello sci alpino internazionale non perde tempo. Mikaela Shiffrin vuole presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2022-2023 nella miglior condizione possibile ed è tornata a allenarsi sulle nevi di casa di Copper Mountain. La fuoriclasse a stelle e strisce ha preferito mettere gli sci ai piedi invece di prolungare le vacanze, limitando la villeggiatura a qualche giorno di relax con il compagno Aleksander Aamodt Kilde nella sua casa di Edwards. Già ad aprile Shiffrin si era spostata a Kvitfjell dal fidanzato per testare l’Olympiabakken, pista che dal 2023 è stata inserita nel circuito di Coppa del Mondo. Sci alpino, perché Lara Colturi ha scelto l’Albania? Daniela Ceccarelli: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) L’astro più luminoso dello sciinternazionale non perde tempo.vuole presentarsi ai nastri di partenza della stagione 2022-2023 nella miglior condizione possibile ed èta adi casa di. La fuoriclasse a stelle e strisce ha preferito mettere gli sci ai piedi invece di prolungare le vacanze, limitando la villeggiatura a qualche giorno di relax con il compagno Aleksander Aamodt Kilde nella sua casa di Edwards. Già ad aprilesi era spostata a Kvitfjell dal fidanzato per testare l’Olympiabakken, pista che dal 2023 è stata inserita nel circuito di Coppa del Mondo. Sci, perché Lara Colturi ha scelto l’Albania? Daniela Ceccarelli: ...

Advertising

giosiana83 : RT @Coninews: Tanti auguri di buon compleanno a Deborah Compagnoni, prima sciatrice a salire sul gradino più alto del podio in tre differen… - mariobianchi18 : Il #6giugno 1926 nasceva #AlfredoPigna. Per anni conduttore de La Domenica Sportiva, voce Rai dello sci alpino, dai… - OdeonZ__ : Caso Colturi, parla la mamma olimpionica Ceccarelli: 'Ecco perché gareggerà per l'Albania'… - VELOSPORT1960 : - sysint71 : RT @Coninews: Tanti auguri di buon compleanno a Deborah Compagnoni, prima sciatrice a salire sul gradino più alto del podio in tre differen… -