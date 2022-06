Advertising

Adnkronos : #Salvini: 'Con stop #petroliorusso operai #Priolo a cena da #Renzi, #Letta #DiMaio?”. - iconanews : Salvini, stop gerra e pace fiscale per tornare a lavorare - infoitinterno : Fratoianni tende la mano a Salvini sullo stop delle armi all'Ucraina - kito_mhm : Fratoianni tende la mano a Salvini sullo stop delle armi all'Ucraina - palermo24h : Salvini dice la Lega voterà no allo stop per le auto a benzina e diesel (dal 2035) -

Agenzia ANSA

"Pace in Ucraina e pace fiscale in Italia significa tornare a lavorare": lo ha detto il leader della Lega, Matteo, parlando con i giornalisti stamani a Todi dove è arrivato per incontrare i cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative. "Lavorare per la pace è un diritto e dovere di tutti" ha ...La voglia didi andare in Russia, la retromarcia improvvisa di Berlusconi sul conflitto in ... La FED ormai è indirizzata verso undegli acquisti ed un rialzo dei tassi, che vuol dire non ... Salvini, stop gerra e pace fiscale per tornare a lavorare - Umbria (ANSA) - PERUGIA, 08 GIU - "Pace in Ucraina e pace fiscale in Italia significa tornare a lavorare": lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando con i giornalisti stamani a Todi dove è ...Il segretario di Sinistra italiana, sfida il leader della Lega e lo inviata a presentare una risoluzione: "Noi la votiamo" ...