Said, che non sapeva nuotare, morto in mare per salvare due bambini (Di mercoledì 8 giugno 2022) È successo a Castel Volturno. Said aveva 42 anni ed era di origine marocchina. «Nessuno lo ha ringraziato. I genitori dei due bambini non li abbiamo più visti. Sono letteralmente spariti»

