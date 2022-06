Roma | all' Idi il primo Open day per la salute dell' apparato digerente | come prenotare

(Di mercoledì 8 giugno 2022) L'IDI diha organizzato per domenica 12 giugno dalle ore 9.00 alle 17 .00 la prima 'giornata'. Considerato il grande riscontro in termini di prenotazioni da ...

Advertising

FBiasin : “#Mkhitaryan dice no alla proposta di rinnovo con la #Roma, andrà all’#Inter”. Ha il grosso difetto di costare 0 e… - OfficialASRoma : Finisce qui. Epilogo amaro di una grande stagione. Nonostante l'assalto finale, lo Scudetto Primavera va all'… - gualtierieurope : Oggi #4giugno celebriamo la Liberazione di #Roma. Nostro dovere è ricordare il sacrificio di tutte le donne e gli u… - SI_sinistra : RT @nelloscavo: Tripoli dista 1.000 chilometri esatti da Roma. Kiev quasi 1.800. All’Ucraina l’Italia invia armi. Anche alla Libia. Nel pri… - renzoleone : RT @MarcoRizzoPC: Mascherina all’esame di maturità in piena estate… questo sarebbe il governo dei “migliori”. Anche contro questa vergogna… -

Capisco che nasca sulla base di altri presupposti, che bisogna dare un segnale'Europa per il ... La sua prima prova elettorale per le suppletive ale è piaciuta Si è buttato a capofitto E un ...Vicino, a Fiumicino, in Piazza del Maccarese, il rapper romano Junior Cally ha intrapreso un nuovo ... spuntini e cene, situato'interno del parco di Piazza del Maccarese a Fiumicino, che dal 3 ...Roma, 7 giu. (askanews) - Il re dei belgi Filippo arriva a Kinshasa per la sua prima visita ufficiale nella Repubblica Democratica del Congo ...I travel blogger e gli itinerari 2022: Anna Scrigni, Mi prendo e mi porto via, I viaggi di Monique, Pianeta ferra, Occhi per due ...